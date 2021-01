Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Die Unbelehrbaren

Erfurt (ots)

Wie so oft waren in der Thüringer Landeshauptstadt auch an diesem Wochenende wieder einige unbelehrbare Kraftfahrzeugführer im Stadtgebiet unterwegs. Um genau zu sein, handelt es sich um fünf männliche Personen im Alter zwischen 22 und 43 Jahren. Bei den übermütigen Fahrern wurde entweder ein positiver Drogenvortest oder ein hoher Alkoholwert festgestellt. Hierbei sticht besonders der älteste Fahrer hervor. Dieser war auf einem E-Scooter in der Innenstadt unterwegs. Als er die Beamten des Inspektionsdienstes Süd erblickte, bog der Erfurter unmittelbar in eine Seitenstraße ein. Auch einer Aufforderung zum Anhalten kam der Mann zunächst nicht nach. Erst durch das Querstellen des Streifenwagens auf der Fahrbahn konnte der uneinsichtige Fahrzeugführer gestoppt werden. Der 43-Jährige wies einen Alkoholwert von 1,6 Promille auf, was im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit liegt. Ein weiterer Autofahrer überschritt mit seinem Promillewert ebenfalls die Grenze von 1,1 Promille und bewegt sich damit im Straftatbereich. Die verbleibenden drei Fahrzeugführer qualifizierten sich mit einem positiven Drogenvortest. In der Folge müssen sich alle fünf Personen für ihre Taten verantworten und haben mit hohen Geldstrafen beziehungsweise Fahrverboten zu rechnen. (JJ)

