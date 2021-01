Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lieber schlecht gelaufen als gut gefahren.

Erfurt (ots)

Am Freitagabend, dem 15.01.2021 kurz vor Mitternacht, ist den Erfurter Polizeibeamten ein fast neuer Mercedes in der Rudolstädter Straße aufgefallen. Bei der Überprüfung der Kennzeichen war die Überraschung der Beamten groß. Der 31-jährige Fahrer hatte seinen 3 Jahre alten Mercedes im November 2020 gekauft und angemeldet, es jedoch offenbar nicht für nötig gehalten, seine Haftpflichtversicherung zu bezahlen. In der Folge wurde durch die Zulassungstelle eine Untersagung der Weiterfahrt angeordnet. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz war ebenso die Folge. Somit mussten die Polizisten vor Ort die Zulassungsmerkmale entfernen. Die Kennzeichen wurden demontiert und nach der Entstempelung dem Erfurter übergeben. Dieser sollte seinen etwa zwei Kilometer langen Heimweg zu Fuß antreten. Mit der Verabschiedung des 31-Jährigen war der Einsatz für die Beamten zunächst beendet, der Herr startete in Richtung Wohnanschrift. Etwa zehn Minuten später kam einer anderen Streifenbesatzung ein schwarzer Mercedes ohne Kennzeichen entgegen. Ziemlich schnell war klar, um wem es sich hierbei handelt. Der Fahrer wurde erneut auf sein Fehlverhalten hingewiesen und als Beschuldigter in einem weiteren Strafverfahren belehrt. Abschließend wurde durch die Beamten der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, damit es in dieser Nacht zu keiner dritten Begegnung mit dem jungen Mann kommt. In der Folge muss der 31 Jahre alte Fahrer sich für zwei Strafanzeigen nach dem Pfilchtversicherungsgesetz verantworten. (JJ)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell