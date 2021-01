Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Dieb

Erfurt (ots)

Am Freitagmittag kam es in einer Berufsschule im Erfurter Norden zu einem dreisten Diebstahl. Während ein Lehrer eine Online-Stunde im Klassenzimmer abhielt und dieses kurz verließ, nutzte ein zunächst unbekannter Täter die Gelegenheit und entnahm aus der über dem Lehrerstuhl hängenden Jacke das Portemonnaie des Pädagogen. Die Schüler konnten den Diebstahl online per Webcam beobachten. Der Täter konnte flüchten, wurde jedoch in der Folge ermittelt. Es handelte sich um einen 39-jährigen Erfurter. Seine Wohnung wurde nach dem Beutegut durchsucht, aufgefunden werden konnte es nicht. Zum Verbleib machte der Beschuldigte widersprüchliche Angaben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (ER)

