Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Erfurt (ots)

Am Donnerstagnachmittag musste eine 52-jährige VW-Fahrerin in der Straße Am Herrenberg anhalten, weil vor ihr ein Auto nach links in die Tungerstraße abbog. Ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW auf. Der Mann und die Frau wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ihre Autos wurden dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst, kam auch die Feuerwehr zum Abbinden von Flüssigkeiten zum Einsatz. (JN)

