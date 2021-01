Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken gestoppt

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte in der vergangenen Nacht, gegen 02:00 Uhr, in der Hans-Seiler-Straße einen VW-Fahrer. An dem Auto und den vorgelegten Papieren hatte die Beamten nichts zu beanstanden. Allerdings brachte es der 39-Jährige bei einem Alkoholtest auf fast 1,5 Promille. Die Fahrt endete für den Mann in einem Erfurter Krankenhaus zur Blutentnahme. Eine entsprechende Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde erstattet. (JN)

