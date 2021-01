Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtlicher Besuch

Erfurt (ots)

Einen ungebetenen Gast hatte eine Familie aus Erfurt-Daberstedt in der Nacht zu Donnerstag. Während das Ehepaar und ihr Kind schliefen, gelang es einem Unbekannten die geschlossene Wohnungstür zu öffnen. Unbemerkt bediente er sich an verschiedenen Gegenständen im Wohnungsflur der Familie. Der Dieb ließ Bargeld, Bekleidung und Spirituosen im Wert von mehreren hundert Euro mitgehen. Erst am Morgen bemerkte das Ehepaar den Einbruch. (JN)

