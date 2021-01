Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Großer Schreck

Erfurt (ots)

Einen riesen Schreck bekam gestern Vormittag eine Mutter in der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt. Gegen 11.30 Uhr überquerte sie mit ihrem Kinderwagen den dortigen Fußgängerüberweg, als ein Auto ohne seine Fahrt zu verlangsamen auf sie zufuhr und den Kinderwagen streifte. Glücklicherweise wurden weder Mutter noch Kind bei dem Zusammenstoß verletzt. Im Anschluss gab die ältere Autofahrerin Gas und fuhr in Richtung Steinplatz davon. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Kleinwagen mit Erfurter Kennzeichen, möglicherweise ein VW. Hinweise zu dem Vorfall bitte an den ID Nord: 0361/ 7840-0. (0010137) (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell