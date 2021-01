Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe in Gartenanlage unterwegs

Landkreis Sömmerda (ots)

Ungebetene Gäste machten sich in Schlossvippach in einer Kleingartenanlage zu schaffen. Die Diebe brachen in zwei Lauben ein und stahlen Werkzeug im Wert von über 300 EUR. Zwei Datschenbesitzer hatten mehr Glück. Hier versuchten die Einbrecher ebenfalls in die Gartenhäuser zu gelangen, scheiterten aber. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

