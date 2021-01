Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingeschlagen

Erfurt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung kam es gestern Abend in einem Einkaufsmarkt in der Kranichfelder Straße. Ein 20-Jähriger passierte den Kassenbereich, als er von zwei Unbekannten angepöbelt wurde. Als sich die zwei Männer dann hinter dem jungen Mann befanden, stießen sie ihm einen Einkaufswagen in den Rücken. Im Anschluss schlug das Duo auf den 20-Jährigen ein und trat ihn u. a. ins Gesicht. Die Täter konnten unerkannt entkommen, der Mann blieb glücklicherweise unverletzt. (JS)

