Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ausgesperrt

Erfurt (ots)

Weil ein Pärchen gestern Abend in Erfurt in Streit geriet, sperrte die Frau den Mann auf dem Balkon aus. Die 45-jährige Frau versuchte ihren Partner zu schlagen, dieser flüchtete sich vor der stark Betrunkenen auf den Balkon. Die 45-Jährige verschloss die Balkontür, so dass der Mann bei Kälte und starkem Wind im 4. Obergeschoss gut 20min ausharren musste bis die Polizei zu Hilfe kam. Bei Eintreffen der Beamten musste die aufgewühlte und stark alkoholisierte Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden. (JS)

