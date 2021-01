Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Widerstand geleistet

Erfurt (ots)

Für reichlich Aufsehen sorgte heute Mittag ein 35-jähriger Mann im Erfurter Süden. Halb nackt lief er auf der Kreuzung Am Herrenberg / Konrad-Adenauer-Straße herum und versuchte Autos anzuhalten. Mehrere Notrufe gingen daraufhin von besorgten Autofahrern bei der Landeseinsatzzentrale ein. Der Mann widersetzte sich den Maßnahmen der eintreffenden Beamten. Er leistete massiven Widerstand, sodass er gefesselt und gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Im Gerangel biss er einen Polizisten dermaßen stark in den Finger, dass dieser seinen Dienst nicht weiter fortsetzen konnte. Der 35-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Aller Wahrscheinlichkeit nach stand er unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell