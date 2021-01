Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

Erneut wurden im Erfurter Norden Autoreifen zerstochen. Zwischen dem 11.01.2021 und 12.01.2021 wurden in der Friedrich-Engels-Straße von einem VW Crafter die hinteren Reifen beschädigt. Am Moskauer Platz machten sich die Täter an allen Reifen eines 3er BMW zu schaffen und beschädigten zudem beide Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (JN)

