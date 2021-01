Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter

Erfurt (ots)

Zum wiederholten Mal hat ein Diebesduo Bargeld in einem Erfurter Supermarkt gestohlen. Die jungen Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren betraten gestern Abend einen Supermarkt in der August-Schleicher-Straße und kauften eine Getränkedose. Als die Kassiererin das Wechselgeld reichte, griff einer der beiden in die Kasse und erbeutete fast 100 Euro Bargeld. Bereits am 04.01.2021 hatten dieselben Täter in einem Supermarkt in der Krämpfervorstadt auf die gleiche Art und Weise zugeschlagen. Einer der Täter hatte Glatze und trug ein dunkelblaues Basecap. Zudem war er mit einer schwarzen "adidas" Trainingsjacke mit weißen Streifen gekleidet. Der andere Täter trug eine schwarze Winterjacke. Hinweise zu den Tätern oder der Tat nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0008505 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell