Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Bewohner

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Sömmerdaer Polizei kam gestern Nachmittag in einer Kleingartenanlage in Gebesee zum Einsatz. Dort sollte in eine Gartenlaube eingebrochen worden sein. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete ein polizeibekannter 37-jähriger Mann. Ermittlungen ergaben, dass er die betroffene Laube aufgebrochen hatte, um sich häuslich niederzulassen und dort zu nächtigen. Neben persönlichen Gegenständen und Lebensmitteln wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und illegalen Drogenbesitzes erstattet. (JN)

