Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Licht

Landkreis Sömmerda (ots)

In Olbersleben kam es gestern zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer auf dem Gehweg unterwegs, als aus der Krummen Gasse ein Auto gefahren kam. Der 48-jährige Autofahrer übersah das unbeleuchtete Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Der 58-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. An dem Pkw und an dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell