Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere tausend Euro abgebucht

Erfurt (ots)

Eine 66-jährige Erfurterin wurde am Wochenende Opfer von Betrügern. Unbekannte hatten den Account des Onlinebanking gehackt und widerrechtlich mehrere Abbuchungen getätigt. Mehrere tausend Euro verschwanden vom Konto der Frau. Kreditinstitute fordern niemals vertrauliche Daten per E-Mail, Telefon oder SMS von Ihnen an. Wenn Sie vermeintliche E-Mails Ihrer Bank erhalten haben, gleichen Sie die Adressleiste Ihres Browsers ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrer Bank unter den Ihnen bekannten Rufnummern bzw. Adressen. Öffnen Sie keine Anhänge und laden Sie keine Programme herunter ohne dies auf der Seite der Bank recherchiert zu haben. Nutzen Sie immer Antivirenprogramme und Firewalls. Kontrollieren Sie regelmäßig Ihren Kontostand sowie Ihre Kontobewegungen. So können Sie schnell reagieren, falls ungewollte Aktionen stattgefunden haben. Nutzen Sie nur die offizielle Zugangssoftware Ihrer Bank. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell