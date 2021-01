Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streithähne

Erfurt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Teenagern kam es gestern Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, im Stadtpark. Die 16-Jährigen gerieten aneinander. Als einer den anderen beleidigte, rastete dieser aus. Er brachte den Gleichaltrigen zu Boden und trat nach ihm. Als dieser sich befreien konnte und weg lief, warf der Angreifer eine gefüllte Plastikflasche nach ihm. Das Opfer wurde leicht verletzt, beide erhielten einen Platzverweis.

Fast zeitgleich kam es an der Straßenbahnhaltestelle Wendenstraße zu einem Übergriff. Zwei Gruppierungen attackierten sich, wobei einer der Täter einen Schlagstock einsetzte. Zeugen informierten die Polizei über den Vorfall. Als die Beamten kurz darauf am Tatort eintrafen, waren alle Beteiligten verschwunden. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern noch an. (JS)

