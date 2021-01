Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrräder verschwunden

Sömmerda (ots)

In Sömmerda stellten gestern zwei Fahrradbesitzer fest, dass ihre Räder verschwunden waren. Vermutlich verschwanden die Drahtesel in den letzten Tagen. Aus einem Keller in der Straße der Einheit wurde ein Damenrad der Marke Head entwendet. Es hat einen Wert von 400 Euro. Aus einem Fahrradkeller in der Fichtestraße wurde ein Mountainbike im Wert von 500 Euro gestohlen. In der A.-Schweitzer-Straße ließen die Diebe ein Vorhängeschloss mitgehen. Zuvor hatten sie einen Schließriegel beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus diesem Keller nichts. (JS)

