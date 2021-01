Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebespärchen gestört

Erfurt (ots)

Ein Diebespärchen war heute Morgen in Erfurt unterwegs. Die beiden machten sich an mehreren Etagenboxen in einer Wohnscheibe in der Györer Straße zu schaffen. Dabei gingen sie offensichtlich nicht zimperlich vor, denn durch den Lärm den sie beim Aufbrechen verursachten, wurde gegen 04.30 Uhr ein Mieter geweckt. Als er nach dem Rechten sah erwischte er die Diebe, die daraufhin flüchteten. Trotz intensiver Fahndung nach der Frau und dem Mann konnte das Duo nicht gestellt werden. (JS)

