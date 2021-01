Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hinter Gittern

ErfurtErfurt (ots)

Während der Streifentätigkeit ging Polizeibeamten Freitagnacht in Ilversgehofen ein 32-jähriger Mann ins Netz. Gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Die Geldstrafe von fast 6.800 Euro konnte er nicht begleichen, sodass es für ihn noch in derselben Nacht in ein Thüringer Gefängnis ging. Dort wird er voraussichtlich die nächsten 200 Tage verbringen. (JN)

