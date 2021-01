Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkäuferin ausgeraubt

ErfurtErfurt (ots)

Am Samstagabend wurde eine Verkäuferin in einem Discounter am Berliner Platz ausgeraubt. Kurz vor 20 Uhr kamen zwei unbekannte Männer an die Kasse, um einen Pfandbon einzulösen. Als die Verkäuferin die Kasse öffnete, griff einer der Täter nach mehreren Geldscheinen. Mit über 100 Euro flohen die Männer in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (JN)

