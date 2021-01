Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieb gestellt

ErfurtErfurt (ots)

Ein 48-jähriger Mann führte am Freitagnachmittag in der Bonhoefferstraße Arbeiten in seiner Garage durch. Sein Auto parkte unverschlossen vor der Garagentür. Als der Mann verdächtige Geräusche hörte, schaute er nach dem Rechten. Hier ertappte er einen Unbekannten, der seinen Ford von innen durchsuchte. Der Autobesitzer stellte den 39-jährigen Täter und verständigte die Polizei. Der Dieb war den Beamten bereits bestens bekannt. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Mann wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahls erstattet. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell