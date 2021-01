Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Platzwechsel

ErfurtErfurt (ots)

Polizeibeamte trauten in der Nacht zu Samstag ihren Augen kaum, als sie in Erfurt einen BMW-Fahrer aufgrund der Ausgangsbeschränkungen kontrollieren wollten. Der Autofahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale der Beamten. Stattdessen wechselte er während der Fahrt mit seiner 38-jährigen Beifahrerin die Sitzplätze. Dieser gelang es nicht das Auto zu bedienen, sodass der BMW auf einem Gehweg zum Stehen kam. Bei einer Kontrolle des Pärchens wurde der Grund für ihr Verhalten schnell klar. Beide standen unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem war der 35-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Konto an Streifanzeigen stieg für die beiden ein weiteres Mal an, als im Auto ein Messer und mehrere Gramm Drogen aufgefunden wurden. (JN)

