Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbruch

SömmerdaSömmerda (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom 09.01.2021 zum 10.01.2021 in einen Keller in Sömmerda, Straße der Einheit 10 ein. Aus diesem wurden alkoholische Getränke im Wert von ca. 30 EUR entwendet. Ein Sachschaden von ca. 25 EUR wurde an der Kellertür verursacht. (wo)

