Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pizzabote leicht verletzt

ErfurtErfurt (ots)

Gestern Abend, gegen 20:15 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Pizzabote mit seinem Roller die Robert-Koch-Straße in Richtung Windhorststraße. Am Stadtpark bremste der junge Mann, um in die Kreuzung heranzufahren. Aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte er mit dem Vorderrad weg und stürzte. Leicht verletzt musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell