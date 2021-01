Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Beute

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Ein 58-jähriger Mann musste gestern Nachmittag den Aufbruch seines Kellers in Kölleda feststellen. Unbekannte hatten das Kellerabteil gewaltsam geöffnet und sich an einem dort gelagerten Elektroherd bedient. Der Wert wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Möglicherweise ist der Abtransport der schweren Beute nicht unbemerkt geblieben. Die Polizei sucht Zeugen, die seit Ende November in der Feistkornstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0004797 entgegen. (JN)

