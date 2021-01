Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte trieben in den letzten drei Wochen ihr Unwesen auf einem Firmengelände in Weißensee. Wie gestern Morgen festgestellt wurde, hatten Diebe das Eingangstor zum Firmengelände aufgebrochen, um sich anschließend an einem LKW zu schaffen zu machen. Die Täter zapften 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank der Sattelzugmaschine und brachen ein Staufach auf. Hier ließen sie Gurte und Gurtschlösser mitgehen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf fast 1.300 Euro. Die Diebe hinterließen Sachschaden von über 100 Euro. (JN)

