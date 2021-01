Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat zerstört

ErfurtErfurt (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde in der Straße der Einheit von Sömmerda ein zerstörter Zigarettenautomat festgestellt. Diebe hatten Automaten gesprengt. Dadurch gelangten sie an Zigaretten und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Zigarettenautomat wurde komplett beschädigt. Der Schaden wird auf über 4.000 Euro beziffert. Wann die Täter zugeschlagen haben, ist noch unklar. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder einen Knall wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0004245 entgegen. (JN)

