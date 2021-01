Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mörtelmaschine gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

In Ilversgehoven stellte am Donnerstagmorgen ein 49-jähriger Mann fest, dass in seine Baustelle eingebrochen wurde. Diebe hatten ein Kellerfenster aufgebrochen, um in das Objekt zu gelangen. Aus dem Erdgeschoss des Gebäudes stahlen sie eine Mörtelmaschine im Wert von 6.000 Euro. Vor Ort aufgefundene Reifenspuren lassen vermuten, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. (JN)

