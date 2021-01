Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto zerkratzt

SömmerdaSömmerda (ots)

Eine böse Überraschung erlebte gestern Mittag der Besitzer eines Autos in Sömmerda. In den letzten zwei Tagen müssen sich Unbekannte an dem Pkw zu schaffen gemacht haben. Sie zerkratzten den Lack des Fahrzeuges und richteten so einen Schaden von ca. 1000 EUR an. (JS)

