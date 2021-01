Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

SömmerdaSömmerda (ots)

Die Sömmerdaer Polizei rückte gestern zu zwei Kellereinbrüchen aus. In der Straße der Einheit hatten sich Diebe Zutritt zu einer Kellerbox verschafft und einen Akkuschrauber entwendet. Der Wert der Beute liegt bei ca. 100 EUR. In der A.-Schweitzer-Straße wurden die Langfinger offenbar nicht fündig. Sie brachen in einen Keller ein, richteten aber nur Sachschaden an. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell