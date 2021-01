Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Lebensgefahr

ErfurtErfurt (ots)

Zu einem Brand kam es heute Morgen in einem Gebäude für betreutes Wohnen im Erfurter Süden. Gegen 01.40 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache in der Wohnung eines älteren Ehepaares ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde der 78-Jährige Mann schwerst verletzt. Er musste nach Halle in eine Spezialklinik geflogen werden. Nach jetzigen Erkenntnissen schwebt der Senior in Lebensgefahr. Seine Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde die Wohnung des Paares unbewohnbar. Evakuiert werden musste das Haus nicht. Die Brandursache ist aktuell noch nicht bekannt. Die Erfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell