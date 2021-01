Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermögen weg

ErfurtErfurt (ots)

Sogenannte Schokanrufe verunsicherten gestern mehrere Senioren in Erfurt. Die Betrüger kontaktierten die älteren Herrschaften und gaben sich als Ärzte aus. Sie gaukelten den Rentnern vor, dass nahe Angehörige gerade im Krankenhaus liegen und an Corona erkrankt seien. Nur durch die Verabreichung eines teuren Medikamentes seien die Leben noch zu retten. Eine 95-Jährige fiel auf den Schwindel herein. Zwei Sparbücher, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 30 000EUR übergab die Seniorin an einen fremden Mann. Vor dem Haus der betagten Dame nahm der Betrüger all ihr Vermögen entgegen. Kurz darauf wurde die Polizei informiert, der Lügner war da schon über alle Berge. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche. Lassen Sie sich nie unter Druck setzen. Übergeben sie kein Geld an Fremde oder deponieren es an geheimen Orten. Weder vermeintliche Ärzte noch angebliche Polizisten, Richter, Anwälte oder ähnliches fragen sie nach ihrem Vermögen aus und fordern Geld von ihnen. (JS)

