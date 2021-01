Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung der Kripo (FOTO)

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

ErfurtErfurt (ots)

Am 06.08.2020 entwendete eine unbekannte Frau in einem Erfurter Supermarkt aus dem Einkaufswagen einer 82-Jährigen deren Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte. Anschließend hob sie an einem Geldautomaten in Elxleben zu Lasten des Kontos der Geschädigten Bargeld ab. Wer kennt die abgebildete Frau? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (Tel.: 0361/574324-311 oder per Mail: K3.KPI.Erfurt@polizei.thueringen.de) unter Angabe der Vorgangsnummer 0181260/2020 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell