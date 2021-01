Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glätte führt zu Unfall

ErfurtErfurt (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der Nordhäuser Straße zu einem Verkehrsunfall. An einer roten Ampel musste ein 79-jähriger Daimler-Fahrer anhalten. Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer konnte aufgrund von Straßenglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 69-jährige Beifahrerin des Daimlers leicht verletzt. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Höhe des Sachschadens können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell