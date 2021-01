Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelöstes Rätsel

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Einen mysteriösen Fund machte eine Frau im ehemaligen Schloss Beichlingen. Da eine Tür offen stand, betrat sie das leerstehende Gebäude. Dort stieß sie auf einen Tisch und einen Stuhl mit Stahlhandfessel. Außerdem fand sie dort einen Kinderrucksack, ein Kinderbuch und Bekleidung. Aus Sorge informierte sie die Polizei. Ermittlungen ergaben schließlich, dass es sich bei den Räumlichkeiten um einen realitätsgetreu nachgebauten thematischen Raum handelt, in dem Spieler ein Rätsel lösen können. Es stellte sich aber auch heraus, dass in das Gebäude eingebrochen wurde. Unbekannte hatten eine Tür aufgebrochen, um in das Objekt zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. (JN)

