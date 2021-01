Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

In Riethnordhausen wurde gestern Abend ein 59-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem stand der 59-Jährige unter Drogeneinfluss. Der Nissan des Autofahrers war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Außerdem lagen drei Haftbefehle gegen den Mann vor, so dass er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (JS)

