Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleidercontainer in Brand gesetzt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte setzten in der Neujahrsnacht in Witterda einen Kleidercontainer in Brand. Vermutlich wurde Pyrotechnik in den Kleidercontainer gesteckt, so dass sich das Feuer rasch ausbreiten konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. (JS)

