Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufregung in Postfiliale

ErfurtErfurt (ots)

Seinem Ärger machte sich ein 37-jähriger Erfurter am Samstag in einer Postfiliale am Erfurter Drosselberg Luft. Er hatte sich darüber erzürnt, dass es in der Filiale technisch gerade nicht möglich war, doppelseitige Kopien bestimmter Dokumente anzufertigen.

Es folgte ein Schauspiel, welches Gegenstand eines Strafverfahrens wegen Beleidigung und Sachbeschädigung werden sollte: Der wütende 37-Jährige beleidigte zunächst den Filialmitarbeiter und versuchte diesen, durch Schattenboxtechniken einzuschüchtern. Als dies keine Wirkung zeigte, schlug der Aufgebrachte gegen eine Hygieneschutzscheibe, welche hierdurch zerbarst. (StSch)

