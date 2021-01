Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen zahlreiche Gesetze verstoßen

BeichlingenBeichlingen (ots)

Beamte der Polizei Sömmerda beabsichtigten in den Morgenstunden des 02.01.21 in Beichlingen den Fahrer eines Pkw Suzuki zu kontrollieren. Der Kontrolle wollte sich der Suzukifahrer durch Flucht entziehen. Ihm gelang es sich am Polizeifahrzeug vorbeizudrängen, touchierte es hierbei aber. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, wobei die Hinterherfahrt nur von kurzer Dauer war. Der Suzuki kollidierte bei seiner Flucht mit einem Schild und einem größeren Stein. Nun konnte der 32 Jahre alte männliche Fahrer kontrolliert werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und fuhr unter Drogeneinfluss. Außerdem war er im Besitz von zwei Schrotpatronen, welche er unrechtmäßig besaß. Eine Blutentnahme wurde mit dem Fahrer durchgeführt. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000,- EUR. Nun muss sich der Suzukifahrer dafür verantworten, dass er gegen das Strafgesetzbuch, das Straßenverkehrsgesetz und das Waffengesetz verstoßen hat. (FR)

