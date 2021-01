Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gebäudebrand in der Innenstadt

ErfurtErfurt (ots)

Am Samstag wurde der Rettungsleitstelle Erfurt gegen 16:35 Uhr ein Barackenbrand in der Thomasstraße unweit des Hauptbahnhofes mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei standen die erste Etage sowie der Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes in Vollbrand. Die entstandene Rauchsäule war weithin sichtbar, jedoch bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Anwohner. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Bahnhofstraße gesperrt werden. Erste Informationen, wonach sich noch zwei Personen in dem Gebäude aufhalten sollen, bestätigten sich glücklicherweise nicht und es entstand lediglich ein umfangreicher Sachschaden an dem Gebäude. Die Kriminalpolizei Erfurt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. (JZ)

