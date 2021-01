Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: schwerer Verkehrsunfall zwischen Greußen und Ottenhausen

GreußenGreußen (ots)

Eine aufmerksame Autofahrerin meldete in der Silvesternacht gegen 02:00 Uhr der Polizei, dass auf der Landstraße zwischen Greußen und Ottenhausen ein Pkw auf dem Dach im Straßengraben liegt. Im Fahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt auch noch eine leblose Person. Durch die eingesetzten Kräfte wurde diese Person in der Folge aus dem Fahrzeug geborgen. Es handelte sich um einen jungen Mann. Leider kam jede Hilfe für ihn zu spät. Details zur genauen Unfallursache sind bislang nicht bekannt. Nach Begutachtung der Unfallstelle befuhr der 20 jährige Fordfahrer mit seinem Pkw die Straße aus Richtung Greußen in Richtung Ottenhausen und kam kurz vor der Ortslage Ottenhausen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab. Nach einigen Metern, welche der Pkw im angrenzenden Straßengraben zurücklegte, prallte dieser gegen die Mauer eines dort befindlichen Kanalüberbaus. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Unfallhergang, werden bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter der Rufnummer 03634-3360 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. (TF)

