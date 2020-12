Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Oldie-Fan am Silvestertag

ErfurtErfurt (ots)

Am letzten Vormittag des Jahres wurden Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd auf einen beinahe 30 Jahre alten Pkw VW Golf in Daberstedt aufmerksam. Während der Kontrolle äußerte der ebenfalls 30-jährige Fahrer mehrfach die Begeisterung für seinen Oldtimer. Diese Euphorie wurde jedoch durch einen positiven Drogenvortest gedämpft und der Erfurter musste sich fortfolgend einer Blutentnahme unterziehen. (AS)

