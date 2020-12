Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ärger wegen Mund-Nasen-Schutz

ErfurtErfurt (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem betrunkenen Kunden und dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes kam es gestern Abend in einem Einkaufsmarkt im Erfurter Süd-Osten. Nachdem der 46-Jährige von der Kassiererin aufgefordert wurde, seinen MNS anzulegen rastete der Mann aus und schmiss eine Bierflasche in seinen Einkaufskorb. Die Flasche zerbarst und der betrunkene wurde daraufhin aufgefordert den Markt zu verlassen. Als der Randalierer dann zu dem abgebrochenen Flaschenhals griff, stieß der Sicherheitsdienstmitarbeiter den Mann von sich weg, so dass der Angreifer stürzte. Er musste medizinisch versorgt werden. Bei dem durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der 46-Jährige einen Wert von über 2 Promille. (JS)

