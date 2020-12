Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

ErfurtErfurt (ots)

Gestern mussten Mitarbeiter einer Firma in Weißensee feststellen, dass Unbekannte in zwei Gebäude eingebrochen waren. In den vergangenen Tagen müssen die Diebe ihr Unwesen getrieben haben. Auf der Suche nach Wertgegenständen beschädigten sie zwei Türen. Abgesehen hatten sie es auf Werkzeuge und bastelbedarf im Wert von ca. 2000 EUR. (JS)

