Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat beschädigt

ErfurtErfurt (ots)

In Weißensee versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Der Versuch scheiterte und die Diebe mussten ohne Beute abziehen. Offenbar wurde der Automat aber so stark beschädigt, dass er nicht mehr funktionstüchtig ist. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3500 EUR geschätzt. Bereits in der letzten Woche hatten dort Unbekannte versucht an Bargeld und Zigaretten zu gelangen. (JS)

