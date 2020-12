Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lkw besprüht

ErfurtErfurt (ots)

Ein im Schöntal abgeparkter Lkw wurde von Unbekannten in der Nacht von Sonntag zu Montag besprüht. Die Schmierfinken verunstalteten alle vier Seiten des Fahrzeuges und richteten so einen Schaden von ca. 2000 EUR an. (JS)

