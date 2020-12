Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kein Kavaliersdelikt

ErfurtErfurt (ots)

Wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Erfurter Polizei. Gestern Morgen wurde in der Hans-Grundig-Straße festgestellt, dass Unbekannte zwei Gullydeckel aus der Fahrbahn entfernt hatten. Ein Schachtdeckel stand senkrecht in der Fassung, der andere war komplett herausgehoben worden. Zu Unfällen kam es glücklicherweise nicht. Bereits am Vortag hatte sich in dem Bereich jemand einen solchen "Scherz" erlaubt und einen Kanaldeckel verrückt. Für Verkehrsteilnehmer (gerade Motorrad- und Fahrradfahrer) kann so eine Aktion schwere Folgen haben. Hinweise zu den Verursachern nimmt der ID Süd entgegen: 0361/ 7443-0. (folgende Nummer mit angeben: 0302613) (JS)

