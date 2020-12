Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

ErfurtErfurt (ots)

In der Erfurter Innenstadt hatten es Unbekannte während der Feiertage auf geparkte Autos abgesehen. Am Hirschlachufer machten sich die Langfinger an einem Smart zu schaffen und stahlen aus dem Pkw eine Musikanlage im Wert von ca. 200 EUR. Bei einem Skoda schlugen sie die Scheibe ein, gestohlen wurde vermutlich nichts. Auch an der Langen Brücke wurde ein Pkw beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde auch aus diesem Auto nichts gestohlen. Im Bereich Boyneburgufer hatten es Diebe auf einen Audi abgesehen. Die Unbekannten stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Fahrzeug. Auch im Storchmühlenweg schlugen Unbekannte zu und stahlen aus einem geparkten Auto ein Radio, Soundboxen und eine Kamera. (JS)

