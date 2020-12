Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingebrochen

ErfurtErfurt (ots)

Unbekannte nutzten die Feiertage und stiegen in einen Freizeitreff in der Halleschen Straße ein. Sie beschädigten mehrere Türen und verursachten so einen Sachschaden von ca. 700 EUR. Nach ersten Erkenntnissen hatten es die ungebetenen Gäste auf Werkzeuge abgesehen. Die Beute hat einen Wert von ca. 600 EUR. (JS)

